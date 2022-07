Quale sarà la prossima serie tv live-action MCU in uscita su Disney Plus dopo Ms Marvel?

Dopo una mirabolante scena post credit Ms Marvel è giunta a conclusione oggi sulla piattaforma di streaming on demand, e chi non conosce a menadito il calendario delle uscite Marvel Studios si starà chiedendo: quale sarà la prossima serie MCU ad uscire su Disney Plus?

Vi rispondiamo subito, dato che dopo Ms Marvel - e in attesa di scoprire quando uscirà What If 2, che però fa parte della linea d'animazione del MCU - toccherà ad un'altra popolare supereroina dei fumetti Marvel fare il suo debutto in live-action in un programma televisivo Disney+ dei Marvel Studios: stiamo parlando di She Hulk, che sarà protagonista della nuova serie originale MCU She Hulk Attorney at Law, incentrata sulla cugina di Hulk che ha debuttato sulle pagine della Marvel Comics nel 1980.

Creata dalla scrittrice di Rick e Morty Jessica Gao, She-Hulk: Attorney at Law esordirà il 17 agosto in esclusiva per tutti gli abbonati di Disney+, senza costi aggiuntivi al classico abbonamento: la storia sarà suddivisa in nove episodi che arriveranno a cadenza settimanale, con il finale di stagione previsto per il 12 ottobre. La storia segue Jennifer Walters (interpretata da Tatiana Maslany), un'avvocato specializzata in casi di superumani che riceve una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner (Mark Ruffalo), alias Hulk. Di conseguenza, acquisisce una condizione simile a quella di Bruce e diventa She-Hulk, una versione grande, forte e verde di se stessa che viene fuori quando prova delle emozioni troppo forti. Nel cast anche Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry, Tim Roth, che torna come Abominio, e il solito Benedict Wong, che riprenderà il ruolo dello Stregone Supremo Wong. Secondo le indiscrezioni, nella serie i fan rivedranno anche Charlie Cox nei panni di Daredevil e Matt Murdock, che addirittura dovrebbe spuntare in più di un episodio.

Per saperne di più, recuperate il trailer ufficiale di She Hulk.