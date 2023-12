Quali sono i prossimi progetti di Edward Norton?

Un attore che fa spesso parlare di sé per il suo carattere, Edward Norton, ma che oltre alla enorme bravura è sempre apprezzato dal pubblico. Ma quando potremmo rivederlo in azione tra cinema e serie tv?

Purtroppo la cattiva notizia è che Edward Norton al momento sta lavorando su un solo progetto, cioè una serie tv, e solamente in veste di doppiatore. Si tratta infatti di Sausage Party: Foodtopia, nuova serie Amazon Prime Video che prende le mosse proprio dallo scorrettissimo film animato creato da Seth Rogen, Evan Goldberg e Jonah Hill.

Edward Norton tornerà nei panni dello stesso personaggio del film, cioè Sammy Bagel Jr, per un prodotto che si prospetta irriverente tanto quanto il film, la stessa Kristen Wiig ha infatti definito folle la serie di Sausage Party, e lei è la doppiatrice di Brenda.

Perciò al momento se siete un po' in astinenza da Edward Norton potete recuperare le ultime cose che ha fatto: Asteroid City di Wes Anderson per esempio, oppure se siete abbonati ad Apple Tv c'è Extrapolations, serie corale in cui potete trovare fra i tanti volti anche quello di Edward Norton.

