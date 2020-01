Il prossimo episodio musical di Riverdale sarà su Hedwig - La diva con qualcosa in più

Tra omicidi, colpi di scena improbabili e inaspettati e tanto, tanto dramma, Riverdale lascia sempre spazio alla musica. Ma a quale musical si ispireranno nella quarta stagione?

Anche quest'anno Riverdale tirerà fuori microfoni, costumi e strumenti musicali e darà vita a un celebre musical di Broadway nell'episodio dedicato a quella che ormai è divenuta una tradizione dello show.

Stavolta tocca a Hedwig and the Angry Inch (Hedwig - La diva con qualcosa in più), lo spettacolo del 1998 con musiche di Stephen Trask e libretto di John Cameron Mitchell, e trasposto al cinema nel 2001.

Secondo la descrizione dell'episodio "dopo i precedenti poco lusinghieri di Carrie e e Heathers, Kevin Keller (Casey Cott) decide di riportare in auge la tradizione del Riverdale High di portare in scena un Variety Show. Ma quando Mr. Honey gli impedisce di esibirsi in una performance da Hedwig and the Angry Inch, Kevin e la nostra gang si ribellano contro il preside, impegnandosi tutti in un numero diverso da Hedwig, e trasformando il variety show in un vero e proprio musical che riflette le vite e le lotte interiori dei loro personaggi. E in mezzo a tutto questo dramma, nascerà anche una storia d'amore proibita...".

Lo showrunner della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, ha dichiarato in merito: "Gli episodi musicali sono ormai una tradizione annuale del nostro show, e quando abbiamo sentito che Stephen Trask era un fan di Riverdale, ci siamo chiesti se ci fosse un modo per poter realizzare Hedwig e collegarlo alle storie che stavamo raccontando. Ci siamo impegnati molto, e abbiamo trovato un modo entusiasmante per poter utilizzare dei classici come ‘Wicked Little Town’ e ‘Midnight Radio’ che avesse senso e potesse essere iconico".

Piccola curiosità: Hedwig è anche il musical preferito di Cole Sprouse (a.k.a Jughead).

L'episodio musical della quarta stagione di Riverdale andrà in onda mercoledì 8 aprile su The CW.