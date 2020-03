Nel prossimo episodio di The Walking Dead esordirà un personaggio dei fumetti

The Walking Dead sta per introdurre un nuovo personaggio presente nei fumetti, ma che nella serie verrà presentato tra le fila dei Sussurratori. Il suo esordio avverrà nel quattordicesimo episodio, intitolato Look at the Flowers e in onda il 29 marzo su AMC.

Come abbiamo visto nel nuovo promo di The Walking Dead, Carol (Melissa McBride) piazza la testa di Alpha (Samantha Morton) su una picca mentre Negan (Jeffrey Dean Morgan), colui che le ha consegnato la testa, osserva la linea di confine con i Sussurratori, lo stesso luogo in cui mesi prima Carol ritrovò la testa del figlio Henry (Matt Lintz).



Con la morte della persona a capo dei Sussurratori, il nuovo leader diventa Beta (Ryan Hurst), il quale viene mostrato proprio mentre scopre la sorte di Alpha. Quel che più risalta nell'immagine tratta dall'episodio (che trovate in calce all'articolo), però, è che al suo fianco ci sono due Sussurratori. Ebbene, quello a sinistra è Rufus, interpretato da Mark Sivertsen.



Rufus compare nelle fasi finali dei fumetti di Robert Kirkman, più precisamente nel numero 175. A differenza della serie, Rufus è un ufficiale della Commonwealth Army, il gruppo ben addestrato e ben armato incaricato alla protezione degli abitanti del Commonwealth, ossia una comunità composta da diversi insediamenti in Ohio e che conta circa 50.000 sopravvissuti. Come nel caso di Dante (Juan Javier Cardenas), rivelatosi una spia dei Sussurratori, siamo di fronte a una modifica del personaggio rispetto alla controparte cartacea. Cosa ne pensate di questa modifica?



