Nel prossimo episodio di Watchmen "un dio entra in un bar"

Se state seguendo Watchmen, l'ultima creazione di Damon Lindelof, probabilmente dovete ancora assimilare del tutto il clamoroso colpo di scena che ha chiuso il settimo episodio. Grazie al promo e alle immagini pubblicate da HBO, però, nella puntata di questa settimana possiamo aspettarci ulteriori rivelazioni a riguardo.

Ciò è intuibile fin dal titolo, A God Walks into a Bar, che è decisamente indicativo di quale sarà il tema dell'episodio. In più, contiene anche un piccolo gioco di parole, considerando che il cognome della protagonista Angela (Regina King) e di suo marito Cal (Yahya Abdul-Mateen II) è Abar.



In ogni caso, nell'ottavo episodio assisteremo all'incontro tra Dr. Manhattan e Angela Abar, in un bar. Il luogo in cui avverrà il tutto sarà il Vietnam, come ci ricordano il promo e l'immagine in cui vediamo il fu Jon Osterman in mezzo alla strada, durante una qualche celebrazione, mentre si accinge a raccogliere una maschera con il proprio volto. Angela, invece, indossa l'uniforme della polizia vietnamita e chiede al dio "quando ti sei innamorato di me"? Come ha spiegato Damon Lindelof, infatti, l'amore di Manhattan sarà uno dei punti cardine della storia di Angela.



A due episodi dalla fine, dunque, possiamo aspettarci dei nuovi flashback che andranno a chiarire come si è arrivati al camuffamento di un dio nei panni di un mortale.

In attesa di scoprire cosa accadrà, vi rimandiamo alla recensione di Watchmen 1x07.