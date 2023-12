Quale sarà il prossimo progetto animato di Zerocalcare? Cosa sappiamo

Dopo avere già creato due serie televisive animate per Netflix è naturale chiedersi se Zerocalcare ne farà una terza. E quindi ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo progetto animato del fumettista romano.

Ve lo diciamo subito che le informazioni che abbiamo sono ovviamente pochissime, dato che Questo mondo non mi renderà cattivo è uscito a giugno di quest'anno. Però possiamo fare qualche speculazione prendendo le dichiarazioni degli addetti ai lavori.

Intanto è probabile che Zerocalcare faccia una nuova serie Netflix che non sia una seconda stagione di quelle già viste, ma che comunque rientri nel suo universo narrativo, appunto come è successo da Strappare lungo i bordi a Questo mondo non mi renderà cattivo.

Ilaria Castiglioni, manager delle produzioni italiane Netflix, aveva comunque già detto che la porta per Zerocalcare è sempre aperta, sempre riferendosi a storie autoconclusive e non seconde stagioni.

Sicuro c'è che il fumettista si prenderà il suo tempo per un eventuale terzo progetto per Netflix, dato che ha sempre tantissimo da fare, ma il successo di entrambe le produzioni, non solo in Italia, fa sperare sul proseguo dell'universo di Zerocalcare made in Netflix.

E voi che tipo di terza serie animata vorreste da Zerocalcare su Netflix? Un adattamento di uno dei suoi fumetti o qualcosa di completamente nuovo? Diteci la vostra nei commenti, intanto eccovi la nostra recensione di Questo mondo non mi renderà cattivo e se volete farvi due risate c'è anche Zerocalcare in tutte le lingue del mondo per Questo mondo non mi renderà cattivo.