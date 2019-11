Il prossimo speciale di Natale di Doctor Who è confermato, ma... non per quest'anno

Ok, abbiamo una buona notizia e una cattiva. Quale volete prima? Partiamo con la buona: avremo uno speciale di Natale di Doctor Who. La cattiva? Non se ne parla per il 2019.

La conferma arriverebbe da Chris Chibnall in persona.

Lo showrunner dell'undicesima e della dodicesima stagione di Doctor Who avrebbe dichiarato ai microfoni di Radio Times che "Avrete uno speciale... alla fine della prossima serie, sì".

Diciamo quindi addio all'idea di passare Natale 2019 in compagnia del Dottore (salvo maratone casalinghe di vecchi episodi) "Non vorrei che vi metteste lì, il giorno di Natale, a guardare l'orologio [in attesa dello speciale]" continua Chibnall.

Ma teniamoci pronti per il prossimo anno, perchè pare che il debutto del primo episodio della dodicesima stagione possa avvenire in prossimità delle feste, nello specifico intorno ai primi giorni del 2020, stando anche a quanto detto in precedenza sulla data di uscita, visto che si parlava di nuovi episodi in arrivo nella prima parte dell'anno.

"Beh, sarebbe cattivo da parte nostra non mandare in onda almeno un episodio durante le festività, no?" conclude lo showrunner della serie.

Comunque, Radio Times ipotizza che le riprese dello speciale di Natale 2020 siano già iniziate, poiché i recenti avvistamenti dei Dalek sul Clifton Bridge di Bristol potrebbero non essere parte della prossima stagione (le riprese di Doctor Who 12 sono terminate di recente), quanto piuttosto dell'episodio natalizio.



Ma, come al solito, ci tocca aspettare per scoprire cosa accadrà.