Il prossimo Spider-Man viene da Stranger Things? Una fan-art immagina Joe Keery

Joe Keery pensava che Stranger Things non avrebbe superato la prima stagione, invece non soltanto l'ha fatto, ma è anche diventata così famosa da entrare prepotentemente nell'immaginario collettivo: lo dimostrano le numerose fan-art, come quella che vede l'attore nei panni di... Spider-Man!

Le immagini, pubblicate dall'account Instagram @clements.ink, mostrano Joe Keery sia con la maschera che non, coi palazzi di New York a fare da sfondo. Potete trovare il post in calce alla notizia. Insomma, non ci sono dubbi: la star di Stranger Things ha il volto e il fisico perfetto per diventare il futuro Peter Parker!

Classe '92, Joseph David Keery viene ricordato per svariati progetti cinematografici (Molly's Gane, Free Guy - Eroe per gioco, Finalmente l'alba) e televisivi (Sirens, Chicago Fire, Empire), ma soprattutto per lo show dei Fratelli Duffer. Lì intepreta Steve Harrington, arrogante e superficiale nelle prime stagioni, protettivo e carismatico via via che la storia procede. Appare addirittura nel videogioco horror-survival Dead by Daylight!

La prossima pellicola di Spider-Man, invece, è il quarto capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe, con Tom Holland e Zendaya. La data d'uscita è ancora ignota, ma Sony ha prenotato le date dell'8 novembre 2024 e del 27 giugno 2025; tuttavia, gli scioperi in corso potrebbero mutare sensibilmente la possibile finestra d'uscita. Altrettanto ignoto è se rientrerà nella Fase Cinque o Fase Sei del MCU. Per approfondire l'argomento, ecco tutto quello che sappiamo su Spider-Man 4.

E voi cosa ne pensate? Joe Keery sarebbe un ottimo Spider-Man, oppure preferite attori come Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire per il ruolo? La scelta è decisamente ardua... Fateci sapere il vostro parere nei commenti!