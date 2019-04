Tutti i protagonista di Agents of S.H.I.E.L.D. 6 nei nuovi character poster ufficiale

Dopo aver ammirato le nuove clip di Agents of S.H.I.E.L.D. 6, è adesso la ABC insieme alla Marvel a rilasciare online otto nuovi character poster dedicati ai protagonisti principali della serie, giunta al suo sesto arco narrativo e già rinnovata per una settima stagione, forse neanche l'ultima.

Il finale della quinta stagione ha visto il gruppo di protagonisti vedersela con Glann Talbot aka Graviton, con il leader di lungo corso Phil Coulson (Clark Gregg) partire insieme a Melinda May (Ming-Na Wen) per tornata a Taithi i suoi ultimi giorni, dopo che la sua breve parentesi come Ghost Rider ha bruciato tutto il DNA Kree nel suo corpo, lo stesso che aveva curato la sua ferita dopo Avengers.



Coulson sta per salutare gli altri Agenti in via ufficiale, dunque, il che significa che l'Agenzia ha bisogno di un nuovo direttore, con Mack che sembrerebbe intenzionato a indossare la corona e sedere al posto di comandante. I poster sono proprio dedicati a tutti questi personaggi, che rivedremo sul piccolo schermo tra poco meno di mese.



La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà sulla ABC a partire dal prossimo 6 maggio, anche se per il mercato Italiano non c'è ancora una data d'arrivo ufficiale. Quanto state aspettando il ritorno degli Agenti più amati del piccolo schermo?