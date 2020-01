La protagonista di Batwoman ha pianto dopo aver letto il copione della decima puntata

Nel corso dell'ultima puntata delle avventure di Kate Kane è andato in onda un momento molto importante per Batwoman. Scopriamo come ha reagito la protagonista Ruby Rose dopo aver letto per la prima volta il copione dell'episodio.

A parlarne è la showrunner Caroline Dries, in un'intervista concessa a The Hollywood Reporter, in cui rivela che durante le prove per la conversazione tra Batwoman e Parker Torres la protagonista è scoppiata a piangere dopo aver letto alcune frasi contenute nel copione, in cui l'hacker rivela come la sua famiglia le si sia rivoltata contro dopo il suo coming out: "Ha detto che ha pianto dopo averlo letto. So che era molto importante per lei. In particolare c'è una frase di Parker che dice non andrà meglio, e Batwoman le risponde, esatto non andrà mai meglio. A quel punto Rose mi ha contattata e mi ha detto che sono in tanti ad ammirare Batwoman e non voleva che le sentissero dire quelle parole."

A quel punto hanno deciso di modificare la frase: "Abbiamo cambiato la frase, affermando come fosse difficile ma finché ognuno accetta sé stesso le cose sarebbero migliorate, è una cosa personale per entrambe, quindi volevamo che fosse fatta bene".

Nel corso della puntata abbiamo scoperto anche un collegamento tra Batwoman e Batman Begins, che se fosse confermato collegherebbe l'Arrowverse ai film diretti da Christopher Nolan.