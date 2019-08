La protagonista di Buffy l'ammazzavampiri sarà presente in una nuova serie

Si era tornato a parlare recentemente delle vecchie puntate di Buffy l'ammazzavampiri, serie che ha accompagnato molti di noi durante tutta l'infanzia e adolescenza. Per questo siamo sicuri che non perderete l'occasione di rivedere Sarah Michelle Gellar nella sua nuova serie TV.

Si intitolerà "Other People's Houses" e secondo le parole degli autori sarà un mix tra "Big Little Lies" e "Catastrophe". L'emittente televisiva Fox ha chiesto la stesura di una sceneggiatura per lo show, ad occuparsene sarà il co-creatore di "Ringer", programma del 2012 cancellato dopo appena una stagione.

Other People's House sarà ispirata all'omonimo libro del 2018, scritto da Abbi Waxman, che segue le vicende di nove abitanti del tranquillo e benestante quartiere di Los Angeles Larchmont Village. Grazie alle possibilità dei social media, i personaggi "potranno analizzare la loro vita e i loro alti e bassi. Capiranno anche quelli che sono i loro doveri come parenti, amici e vicini".

Il personaggio interpretato da Sarah Michelle Gellar è Anne Porter, madre e social media influencer, protagonista insieme a Frances Bloom.

Sembra che l'annunciato revival di Buffy non sarà l'unico show in cui troveremo la famosa attrice, in attesa di ulteriori informazioni sulla prossima serie TV targata Fox, vi consigliamo di leggere il nostro speciale dedicato a Buffy: l'ammazzavampiri.