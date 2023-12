Un protagonista di Gen V finirà nei Sette di The Boys? Risponde la showrunner

Ora che abbiamo finalmente potuto vedere il primo trailer di The Boys 4, che tornerà su Prime Video nel corso del 2024, tutti quanti ci stiamo domandando quale dei personaggi di Gen V, lo spin-off in live-action andato in onda quest'anno, apparirà nello show e soprattutto se è vero che uno di loro farà parte del team di supereroi dei Sette.

Gli otto episodi di Gen V ci hanno mostrato una serie tematicamente differente ma anche molto legata al suo predecessore e ci hanno presentato persino importanti cameo di personaggi come Patriota (Antony Starr) e Billy Butcher (Karl Urban). I personaggi di Gen V erano in competizione tra loro per un posto nei Sette, la squadra di supereroi più importante di questo universo supereroistico.

"Queso sarà sempre un tema ricorrente", ha dichiarato Michele Fazekas, showrunner di Gen V, parlando della serie a TVLine. "È come se fosse il principale degli obiettivi, ma questo obiettivo sta cominciando a marcire e a perdere di valore ed è allora che diventa interessante, e penso che i nostri spettatori stiano iniziando a capirlo - il che non vuol dire che non rimarrà comunque centrale. Perché se si limitano abbastanza le loro scelte, le cose cominciano ad andare bene. Ma non so... anche in questo caso bisogna essere molto, molto attenti a quando si tira fuori quell'espediente narrativo".

In precedenza, l'autore Eric Kripke ha rivelato che la timeline di The Boys 4 sarà ambientata solo pochi giorni dopo la conclusione della prima stagione di Gen V.

"La comparsa di Patriota ci è sembrata il culmine di questa stagione di Gen V, e direi che il cameo di Butcher è più di ogni altra cosa ciò che dà il via alla quarta stagione", ha detto Kripke in una recente chiacchierata con Men's Health. "Butcher, in vista della quarta stagione, è ben consapevole che là fuori c'è un virus in grado di uccidere i supereroi. Quindi, volevamo vedere il punto di partenza di quel momento, che è quello che abbiamo fatto negli ultimi momenti di questa stagione di Gen V".

Parlando della collocazione temporale, ha aggiunto: "Nella nostra mente, è ambientata solo un paio di giorni dopo gli eventi di Gen V. Cerchiamo di mantenere la linea temporale super semplice, perché tutte quelle cose che si ripiegano su se stesse e che credo gli altri universi a fumetti si trovino a dover fare sono sconcertanti per me come spettatore. Quindi è tutto molto lineare. C'è la terza stagione di The Boys, poi c'è Gen V e poi c'è la quarta stagione di The Boys. E poi, dopo, ci sarà la seconda stagione di Gen V. È più simile a un vagone di un treno che a un piatto di spaghetti".