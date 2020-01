Il protagonista di Messiah parla del misterioso Al-Massih

Continuano le interviste al protagonista di Messiah: dopo aver discusso delle sue esperienze come attore, Mehdi Dehbi ha risposto a numerose domande sulla sua interpretazione nella serie TV prodotta da Netflix.

Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Variety riguardo i veri scopi di Al-Massih: "Credo che parte della serie sia accettare quello che gli spettatori vogliono credere. Questo show non vuole imporre nessuna idea politica o ideologica, più che dire cosa credere vogliamo far provare certe emozioni. Quindi qualsiasi cosa vogliano credere gli spettatori va bene. Parlando del mio lavoro e di come mi sono avvicinato alla parte, ho fatto un patto con il creatore della serie Michael Petroni, di tenere per me tutti i miei pensieri e le mie convinzioni sul personaggio e per ora è così".

L'intervista continua chiedendo a Mehdi Dehbi quali opere hanno influenzato di più la sua interpretazione: "Per me la religione è una struttura e dietro quella struttura c'è l'essenza di tutte le cose. E elemento ancora più importante è l'essenza dei vari insegnamenti. Ho letto molti libri su figure religiose o yogi e anche personaggi recenti come Osho e Jiddu Krishnamurti, ho visto anche tanti film su Gesù e Buddha e ho cercato di capire cosa volevo evitare di fare. Per essere genuino e autentico dovevo essere me stesso".

