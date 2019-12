Il protagonista di Messiah rivela che il suo primo ruolo è stato quello di un Gesù neonato

Il trailer di Messiah, serie TV prodotta da Netflix, ha già fatto discutere molto di sé. Il protagonista dello show ha inoltre parlato della sua parte, rivelando anche quale è stato il suo primo ruolo da attore.

In un'intervista concessa a The Wrap, Mehdi Dehbi ha rivelato però che l'opera non seguirà nessuna religione esistente: "Le persone pensano che assomigli a lui perché Gesù è una delle figure più conosciute in tutto il mondo. Non è mai stato il nostro obiettivo farmi assomigliare a lui o a qualcun altro". Nelle dieci puntate di cui è composta Messiah scopriremo la storia di Al-Massih, un misterioso uomo siriano che diventa capo di un culto che lo considera un messia. Sulle sue tracce troveremo Eva Geller, un ufficiale della CIA pronta a scoprire la verità sulla sua identità.

L'attore rivela inoltre quale è stato il suo debutto sul palcoscenico: "Quando avevo 3 anni, sono cresciuto in Belgio e ho frequentato una scuola cattolica, ogni giovedì mettevamo in scena una parte della Bibbia e la mia prima parte fu proprio Gesù".

Manca pochissimo all'uscita della serie, che sarà disponibile nel catalogo di Netflix a partire da domani 1 gennaio. Sono sempre di più i programmi prodotti dal colosso dello streaming statunitense, nei giorni scorsi è stata anche annunciata una nuova serie TV di Netflix sulla Rivoluzione Francese.