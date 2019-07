La protagonista di NOS4A2 è rimasta sconvolta dagli eventi del finale

La serie horror prodotta da Amazon si è conclusa recentemente. Come avete potuto leggere nella nostra recensione della prima stagione di NOS4A2, la protagonista Vic McQueen, interpretata da Ashleigh Cummings ha convinto molto i fan del libro scritto da Joe Hill. Intervistata da Entertainmente Weekly l'attrice ci rivela qualcosa in più sullo show.

Riguardo il finale della prima stagione, in cui abbiamo potuto assistere alla morte di Craig, scoprendo inoltre che sarà il padre del bambino di Vic, ecco quali sono le parole con cui lo descrive l'attrice: "Ero distrutta e shockata. Mi ricordo che dopo aver letto della morte di Craig, che non avevo idea che sarebbe avvenuta, ho subito cercato alla fine del copione per scoprire se fosse successo veramente e se magari non tornasse in vita per un miracolo. Ma non è andata così. Nel corso della mia vita mi sono abituata a dire addio alle persone, penso che sarebbe interessante scoprire come Vic reagisce di fronte al dolore e al lutto, soprattutto ora che è incinta".

Come avete potuto leggere, NOS4A2 è stato rinnovato per la seconda stagione, riguardo le prossime puntate della serie Ashleigh non rivela niente di nuovo: "Non so veramente niente! La prossima settimana mi troverò con gli sceneggiatori, a quel punto scoprirò qualcosa. Per prepararmi alla serie mi sono riletta la parte finale del libro, studiandola per tutto l'anno".