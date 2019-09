Il protagonista del nuovo spin-off The Walking Dead rivela quando sarà ambientata la serie

Dopo il recente annuncio di Michael Cudlitz alla regia di alcuni episodi del secondo spin-off di The Walking Dead, la star Nico Tortorella ha rivelato dei nuovi dettagli sulla terza serie ambientata nel franchise zombie targato AMC.

"Il suo nome è Felix ed è un protettore di una generazione più giovane" ha detto l'attore al Chicago Tribune parlando del suo personaggio. "Lo show è incentrato su una generazione più giovane di persone, 10 anni dopo l'apocalisse, e io sono una sorta di papà in carica."

Stando a quanto svelato da Tortorella, dunque, il nuovo show sarà ambientato circa nello stesso periodo della serie principale, che dopo un salto temporale di sei anni si è ritrovata al suo decimo anno post-apocalisse.

Il personaggio di Tortorella, Felix, è stato descritto come "un uomo d'onore che mantiene la parola data e non ha paura di combattere per la sicurezza e l'accettazione degli altri", un profilo che effettivamente si adatta al ruolo di leader di un gruppo di ragazzi.

Le riprese di "Monument" - titolo di lavorazione dello spin-off - si stanno svolgendo in questo periodo in Virginia in vista di un'uscita prevista per la primavera del 2020. Cosa vi aspettate da queste terza serie di The Walking Dead? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al teaser di presentazione del cast.