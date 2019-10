Il protagonista di The Mandalorian ritratto nella nuova action figure

Quanta curiosità c'è attorno a The Mandalorian e al suo protagonista! Sul personaggio interpretato da Pedro Pascal sappiamo in effetti ancora poco, ma possiamo almeno esser certi del suo aspetto al quale, grazie alla presentazione del merchandise della serie, possiamo ora dare un'occhiata più dettagliata.

Nell'ambito del rilascio dei nuovi oggetti a tema Star Wars, infatti, un'ondata di action figure e gadget vari provenienti direttamente dalla serie che andrà in onda su Disney+ è pronta per essere messa in commercio: ecco allora la prima immagine raffigurante il protagonista della serie, con tanto di elmetto da Stormtrooper, mantello e tutto il resto.

Recentemente alcuni dettagli sul personaggio di Pascal ci sono stati svelati dallo stesso produttore esecutivo Dave Filoni, che comunque ha evitato di sbottonarsi troppo su ciò che vedremo nella serie, primo show live action ambientato nell'universo di Star Wars al quale farà poi seguito il se possibile ancor più atteso Star Wars: Kenobi, che vedrà il grande ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan.

Qualcuno intanto, sulla scia dell'entusiasmo per queste nuove espansioni dell'universo creato da George Lucas, sta addirittura vagliando l'idea di prendersi un enorme rischio: quello di produrre un nuovo holiday special, esattamente come quello a dir poco imbarazzante le cui prove d'esistenza lo stesso Lucas ha provato per tanti anni ad insabbiare. A parlarne è stato proprio il regista Jon Favreau: coraggio o semplice follia?