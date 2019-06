Le protagoniste di Game of Thrones disegnate con un look giapponese

Quello di Game of Thrones è un medioevo di stampo europeo, ma vi siete mai chiesti come sarebbero le regine, le principesse e le guerriere dell'opera di George Martin se vivessero nel leggendario Giappone feudale? Un'autrice, di recente, ha rielaborato il look delle protagoniste di GOT immaginandole con kimono, corazze e spade nipponiche.

La disegnatrice in questione è Hikaru Yagi, artista russa in attività in Giappone, a Tokyo, autrice di molte illustrazioni di successo e vincitrice di svariati premi tanto in terra nipponica quanto in Corea del Sud. Yagi ha diffuso i suoi lavori su Patreon, condividendo le sue reinterpretazioni con tutti i suoi follower.

L'artista ha realizzato una serie di fan art che ritraggono alcune delle donne più importanti in Game of Thrones: Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Sansa Stark, Arya Stark, Brienne di Tarth, Yara Greyjoy, Margaery Tyrell, Sheereen Baratheon, Missandei di Naath ed Ellaria Sand. Ciascuno di questi personaggi è stato rielaborato secondo il proprio stile o i colori delle proprie casate, ma indossa abiti, armature ed armi provenienti direttamente dal Giappone feudale.

Cosa ve ne pare? Vi piacciono queste reinterpretazioni? E qual è la vostra preferita? Vi ricordiamo che Game of Thrones è ormai finito, ma molto presto potrete ammirare l'atteso documentario intitolato The Last Watch, in cui vedremo scene toccanti come Kit Harrington in lacrime dopo aver letto il finale della serie.



Qui di seguito vi proponiamo alcune delle fan art citate, le altre le trovate nel link in fonte.