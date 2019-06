I protagonisti di Black Lightning si mostrano in un emozionante video di beneficenza

Prendendo ispirazione dai personaggi che interpretano nella serie Black Lightning, Cress William e Christine Adams, mostrano il loro impegno nel progetto di beneficenza Boys and Girls Clubs ideato dal canale statunitense The CW.

Il video, presente in calce alla notizia, ha come scopo quello di mettere in evidenza i progetti del gruppo Boys and Girls Club, ente formato nel 1860 che conta attualmente di più di 4000 gruppi in tutti gli Stati Uniti, con l'obiettivo di creare dei programmi post scolastici volti ad assistere i figli di famiglie in gravi difficoltà economiche.

Secondo le parole di Cress William infatti: "Black Lightning combatte per la giustizia, ma non c'è bisogno di avere dei super poteri per diventare un super eroe!"

Anche gli altri attori della serie tv con sede ad Atlanta hanno deciso di partecipare all'iniziativa, come evidenziato dalla presenza nel video di Christine Adams e Marvin "Krondon" Jones III.

Potete leggere dalla nostra recensione della stagione 2 di Black Lightning come tutto questo sia coerente con le idee portate avanti dalla serie con protagonista il Fulmine Nero, impegnato ad affrontare organizzazioni criminali nei loro soprusi contro i più deboli. Questo nonostante le recenti accuse di molestie mosse nei confronti dello showrunner Salim Akil.

