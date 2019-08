I protagonisti di Falcon & The Winter Soldier leggono i tweet peggiori dei fan

Il prossimo show ambientato nell'universo Marvel sarà una delle serie di punta del servizio streaming Disney+. I protagonisti di Falcon & The Winter Soldier sono attualmente impegnati in vari tour promozionali, tra questi particolarmente divertente è il video pubblicato da Buzzfed, in cui i due leggono i tweet più imbarazzanti scritti dai fan.

Come potete leggere nel nostro speciale su Falcon & The Winter Soldier, il tono della serie sarà molto diverso dai numerosi show sui supereroi attualmente in onda, a causa dei temi sociopolitici importanti affrontati dai fumetti da cui sarà ispirata la storyline delle puntate, ma nonostante questo Sebastian Stan e Anthony Mackie hanno deciso di partecipare ad un video molto più leggero.

Presente in calce alla notizia, il filmato di Buzzfed ci mostra i due protagonisti mentre leggono i tweet più imbarazzanti scritti dai fan. I due stanno al gioco, scherzando su quanto possono essere ossessionati gli appassionati ad un'opera, sia essa un fumetto o una serie di film. Con più di 400 mila visualizzazioni e 50 mila like il video sembra che stia avendo successo, confermando così quanto sono amati i due attori presenti nell'universo cinematografico Marvel.

Siamo sicuri che i fan saranno entusiasti di leggere che fratelli Russo sarebbe d'accordo a lavorare su Falcon & The Winter Soldier, serie composta da 6 episodi in uscita nel 2020.