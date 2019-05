Quale dei protagonisti di Game of Thrones siederà, infine, sul Trono di Spade?

Ormai ci siamo: tra poche ore, per chi seguirà la diretta in notturna, scopriremo una delle risposte più attese dell'ultimo decennio: chi siederà, in maniera definitiva, sul Trono di Spade? Verremo a saperlo durante l'ultimo episodio di Game of Thrones, dunque tiriamo un po' le somme sui protagonisti rimasti in gioco.

Innanzitutto, è impossibile non partire da quelli che ormai rappresentano i due principali contendenti: Daenerys e Jon. Certo, la situazione è ormai molto delicata: Dany ha conquistato con la violenza Approdo del Re, e sarà proprio dalla sua attuale reggenza che ripartirà (molto probabilmente) l'ultimo episodio di GOT.

Sappiamo, però, che Jon è il legittimo erede al trono dei Sette Regni e, nonostante in precedenza non fosse interessato a governare, le recenti azioni di Daenerys potrebbero avergli fatto cambiare idea, spingendolo a reclamare il suo diritto al trono sotto il nome di Aegon Targaryen.

Tra gli altri protagonisti spicca certamente Tyrion. Essendo l'ultimo Lannister rimasto in vita, in quanto fratello minore della regina Cersei, in caso si decidesse di optare per un ritorno alla precedente reggenza il Folletto di Castel Granito sarebbe il primo nome sulla lista dei possibili monarchi. La prospettiva che il personaggio interpretato da Peter Dinklage governi instaurando una democrazia, facendo leva sul proprio buon cuore, è senza dubbio interessante.

Sansa Stark è da molti considerata in lizza per diventare regina, nonostante sia molto difficile che possa salire al Trono. L'unica possibilità per la lady di Grande Inverno è proprio che il re diventi Tyrion: il nano potrebbe, in fondo, reclamare il matrimonio che avvenne tra i due anni prima e, in quanto non l'annullamento delle nozze non è mai avvenuto, la figlia di Ned Stark potrebbe diventare regina dei Sette Regni in qualità di moglie di... Re Tyrion. Come prendereste un simile risvolto?

Nella lista di potenziali sovrani ci sarebbe, infine, Bran Stark. Certo, il Corvo con Tre Occhi non avrebbe alcun motivo di voler regnare sugli uomini, ma in fondo i lord rimasti in vita potrebbero optare per un monarca che abbia capacità preveggenti, in modo che possa regnare con saggezza e lungimiranza.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, ci sembra piuttosto improbabile che figure come Verme Grigio, Ser Davos, Brienne di Tarth o Arya Stark possano salire al Trono. Quest'ultima, in particolare, non ne sarebbe affatto felice, poiché ha sempre rifiutato la vita di corte.

Secondo voi, dunque, chi siederà sul Trono di Spade? Chi diventerà il re incontrastato dei Sette Regni? Ricordiamo che tutto ciò potrà accadere solo in previsione di uno scontro con Daenerys, che si appresta ad autoproclamarsi monarca dopo aver compiuto il genocidio di Approdo del Re.

Se avete letto i leak sul finale di GOT, in fondo, potreste conoscere già la risposta... ammesso che la fuga di notizie sia reale. Tutto, in ogni caso, sarà svelato stanotte, con l'ultima puntata di Game of Thrones. Pronti all'ultima battaglia?