I protagonisti di Legends of Tomorrow festeggiano il rinnovo per la sesta stagione

Abbiamo scoperto che nelle prossime settimane andrà in onda una puntata molto particolare di Legends of Tomorrow, ma i fan dei supereroi DC saranno entusiasti di sapere che lo show è stato appena rinnovato dall'emittente televisiva The CW.

L'attrice Caity Lotz ha voluto condividere su Twitter uno scatto molto particolare: nelle foto, che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere i protagonisti dormire in un letto circondato dai Beebo, i mostriciattoli che hanno fatto la loro comparsa nelle puntate di Legends of Tomorrow, creando non pochi problemi al gruppo di personaggi guidati da Sara Lance. Nel commento all'immagine Cairt Lotz afferma che quello è il momento in cui hanno saputo del rinnovo per la sesta stagione.

Nonostante questo i fan sono rimasti lo stesso delusi che le Leggende, diventate ormai famose nel loro mondo, non hanno partecipato all'ambizioso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, tra di loro infatti nel corso delle puntate hanno potuto vedere in azione solo Sara Lance, accompagnata da Ray e Mick Roy.

La premiere della quinta stagione andrà in onda il prossimo 21 gennaio, dopo che la puntata del 14 concluderà definitivamente la lotta contro l'Anti-Monitor, nel frattempo The CW ha voluto fare una sorpresa ai fan della serie, pubblicando le prime immagini della prima puntata di Legends of Tomorrow 5.