I protagonisti di Legends of Tomorrow parlano di Zari e Maria Antonietta

Continuano le comparse di personaggi della storia nella serie prodotta da The CW: dopo aver scoperto il nuovo cammeo nella sinossi del prossimo episodio di Legends of Tomorrow, vi segnaliamo questa intervista ai protagonisti e agli showrunner.

Il giornalista di Collider chiede come prima cosa una breve anticipazione dei temi del quarto episodio, a cui risponde Phil Klemmer: "È come se fosse un episodio con Zari 2.0, perché in quello precedente era praticamente isolata e quasi una prigioniera. Abbiamo cercato di creare una puntata in cui le abilità dell'influencer del 21esimo secolo sarebbero state utili. Amala o odiala, Maria Antonietta è stato un personaggio molto importante, quasi il primo influencer. Pensavamo che Zari è come una bambina diventata famosa, una volta che cresci così rimani intrappolato in quel mondo, quindi pensavamo che farle incontrare Maria Antonietta fosse un parallelismo adatto".

L'intervista continua poi chiedendo a Masie Richardson-Sellers come pensa che cambieranno le dinamiche del gruppo ora che è presente anche Zavi: "Siamo un prodotto dell'ambiente in cui siamo cresciuti, adesso che lei viene inserita nel mondo delle Leggende come cambierà il suo carattere? Inizia a vedere alcuni vecchi lati del suo carattere e altri nuovi, il suo viaggio in questa stagione è molto affascinante perché è costretta a confrontarsi con sé stessa".

Se siete curiosi di vedere l'episodio in questione vi lasciamo con il promo della quarta puntata di Legends of Tomorrow 5.