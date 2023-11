Tutti i protagonisti di Loki dal peggiore al migliore

Il finale di stagione di Loki 2 è stato a dir poco sconvolgente non soltanto per gli eventi narrati nello show Disney+, ma anche (e soprattutto) per i carismatici personaggi. Se dovessimo collocarli in una classifica, chi vincerebbe la medaglia d'oro>? Scopriamolo insieme!

Al decimo posto troviamo Miss Minutes, un orologio animato che, basato su un complesso sistema di intelligenza artificiale, rappresenta il volto della TVA. Da un lato, la sua "involuzione" è perfetta per rendere il personaggio stimolante; dall'altro, riduce drasticamente l'empatia nei suoi confronti.

Seguono Colui Che Rimane (destinato a diventare il prossimo antagonista MCU, il personaggio viene approfondito grazie alle due varianti così opposte), Ravonna Renslayer (sempre meno legata alla TVA via via che ne scopre le imperfezioni, manifestando tutta la complessità morale che la contraddistingue) e Cacciatore B-15 (la quale, similmente a Ravonna, torna sui propri passi dopo le terribili scoperte). In sesta posizione, invece, abbiamo Casey: nonostante non sappia il significato della parola "pesce" e utilizzi le Gemme dell'Infinito come fermacarte, riesce a manifestare tutta la propria dedizione e innocenza.

La seconda metà della classifica viene inaugurata da Loki nella sua versione classica, apprezzato dai fan per la sua storia peculiare, il pentimento nei confronti del fratello e gli atteggiamenti teatrali; per non parlare di Sylvie, intelligente e intraprendente nonostante tutta la rabbia dentro di lei – la stessa emozione che la spinge a vendicarsi contro l'istituzione.

La medaglia di bronzo va a Loki di Tom Hiddleston: rispetto ai film di Thor, il personaggio ha intrapreso un profondo percorso di trasformazione interiore; inoltre, privato dei poteri e sotto custodia, si ritrova non soltanto a sperimentare una visione del mondo del tutto nuova, ma anche a prendersi cura del prossimo. Non per questo vengono meno le sue inimitabili battute sarcastiche! La medaglia d'argento, invece, va a OB/Ouroboros, novità della seconda stagione. Difficile riassumere in poche righe il suo carattere, così come le teorie dietro la sua misteriosa figura. A proposito, un easter egg di Loki 2 ci ha svelato l'identità di OB?

E la medaglia d'oro va a... Mobius, il meraviglioso personaggio interpretato da Owen Wilson. Il suo carattere mite, unito al "cambio di rotta" nei confronti della TVA, contribuiscono a renderne il percorso ancor più stimolante; senza contare le spassose conversazioni con Loki, vero fiore all'occhiello dello show. Riuscirà mai a guidare una moto d'acqua? Chissà: da parte nostra, non possiamo che augurargilelo!

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa classifica, oppure la riformulereste diversamente? Fatecelo sapere nei commenti!