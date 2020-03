I protagonisti di On My Block sono alla ricerca di Ricky nel nuovo trailer della serie

Abbiamo visto le prime immagini di On My Block 3, ora vi segnaliamo l'ultimo trailer della terza stagione, che ci mostra quale sarà la trama delle prossime puntate inedite della serie presente su Netflix.

La serie ambientata nel quartiere di Freeridge si mostra nel video che potete trovare in calce alla notizia. Nel corso dei due minuti i protagonisti Cesar Diaz, Monse Finnie, Ruby Martinez e Jamal Turner fanno una scoperta sorprendente: Little Ricky è ancora vivo e dovranno essere proprio loro a ritrovarlo.

Come era stato precedentemente annunciato gli otto episodi che compongono la terza stagione andranno in onda a partire dal prossimo 11 marzo. Per chi non lo sapesse, lo show che ci mostra la vita di quattro teenager a Los Angeles è frutto della collaborazione tra la scrittrice di "Awkward" Lauren Iugenrich insieme a Jeremy Haft ed Eddie Gonzalez, nel cast oltre ai già citati protagonisti troveremo anche Jessica Marie Garcia nel ruolo di "Jasmine" e Julio Macias che interpreterà "Oscar".

Mancano ormai meno di due settimane alla messa in onda delle puntata inedite, nell'attesa vi segnaliamo il primo trailer di On My Block, show che ha riscosso un discreto successo, essendo stato tra le serie TV più viste del 2018.