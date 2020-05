Prison Break: che fine hanno fatto i protagonisti della serie?

Prison Break è una serie di successo, in parte per merito di un'ottima sceneggiatura e in parte per il valido cast di attori. Ma che fine hanno fatto i protagonisti della serie?

Wentworth Miller è diventato celebre proprio grazie allo show, di cui è il personaggio principale. La serie, composta inizialmente da quattro stagioni, è stata rivitalizzata nel 2017 con una season 5 di nove episodi e adesso i fan attendono con ansia la sesta. Miller veste i panni di Michael Scofield, geniale ingegnere edile che compie una finta rapina a mano armata in una banca per farsi rinchiudere nel penitenziario di Fox River, allo scopo di far evadere suo fratello con un elaborato piano.

L'attore ha recitato anche nella serie DC Legends of Tomorrow, secondo spin-off di Arrow (dopo The Flash), nel ruolo di Leonard Snart / Capitan Cold / Citizen Cold di Terra-X. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2000 in Romeo and Juliet, ma è presente anche in una serie di film successivi come Underworld, Resident Evil: Afterlife e 2 Hours to Vegas. Di recente ha ottenuto un importante ruolo nella sesta e ultima stagione di Madam Secretary, dove interpreta il senatore Mark Hanson.

Tra gli altri attori principali di Prison Break vale la pena menzionare Sarah Wayne Callies, che molti conoscono anche come la Lori Grimes di The Walking Dead. In Prison Break recita nel ruolo di Sara Tancredi, orfana di madre e figlia unica del Governatore dell'Illinois, Frank Tancredi. L'attrice è stata anche la moglie del protagonista in Colony, serie di fantascienza ambientata in seguito a un'invasione aliena. Al cinema ha esordito con La profezia di Celestino, ma uno dei suoi ruoli più importanti è stato quello in Into the Storm, disaster movie dove ha una parte centrale (è una cacciatrice di tempeste). Quest'anno la vedremo nel family drama Council of Dads.

Dominic Purcell è invece noto per aver interpretato Lincoln Burrows, fratello maggiore del protagonista Michael. Il suo personaggio è stato ingiustamente accusato e condannato a morte per l'omicidio del fratello del vicepresidente gli Stati Uniti. Oltre a Prison Break, Purcell è conosciuto dagli appassionati di serie TV per essersi calato nei panni del supercriminale Heat Wave nella serie televisiva The Flash, ruolo che riprende in Legends of Tomorrow. Per quanto riguarda i film, l'attore ha preso parte a Mission: Impossible II, Blade: Trinity, Straw Dogs e Motel, giusto per citarne qualcuno.

FOX ha ufficialmente confermato Prison Break 6, ma manca ancora la data d'uscita. Nel mese di aprile, Purcell ha aggiornato i fan sullo sviluppo di Prison Break 6.