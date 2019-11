I protagonisti della serie di High School Musical nei 10 character poster ufficali

In occasione dell'imminente arrivo del primo episodio della serie il prossimo 12 novembre, la piattaforma streaming Disney+ ha diffuso in rete 10 character poster ufficiali dell'attesa High School Musical: The Musical: The Series, sorta di sequel/reboot/spin-off della trilogia di lungometraggi prodotta da Disney Channel.

Nei poster possiamo ammirare i quattro protagonisti principali e tutti i secondari della nuova iterazione del franchise lanciato nel 2006 dal regista Kenny Ortega e da Disney Channel, nato come film originale dell'emittente e trasformatosi grazie al grande successo di pubblico in una trilogia, con il terzo e ultimo film uscito poi nelle sale nel 2008.



High School Musical: The Musical - The Series è invece - come intuibile - una serie televisiva e vede dei nuovi interpreti sostituire Zac Efron, Vanessa Hudgens o Ashley Tisdale nei panni dei protagonisti, che sono questa volta Ricky (Joshua Bassett), EJ (Matt Cornett), Ashlyn (Julia Lester) e Kourtney (Dare Renee), in quella che sembra già proporsi agli spettatori della piattaforma come la nuova Glee.



L'arrivo di High School Musical: The Musical - The Series su Disney+ è previsto per il prossimo 12 novembre. In Italia arriverà come recentemente annunciato il 31 marzo 2020, all'arrivo della piattaforma streaming in territorio nazionale.