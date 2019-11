I protagonisti di Sex Education sono opere d'arte nelle nuove foto

Sono giorni di grande frenesia dalle parti di Netflix per l'uscita della seconda stagione di Sex Education 2, la cui data è stata finalmente rivelata soltanto poche ore fa preceduta e seguita da una sfilza di nuove foto dei nostri protagonisti.

Nelle immagini rilasciate in giornata abbiamo visto i nostri eroi posare a gruppi vagamente suddivisi per aree tematiche, ma anche singolarmente: su Instagram sono infatti visibili delle nuove immagini in cui vediamo, in ordine sparso, Otis, Maeve, Eric, Adam, Jackson, Aimee, Lily, Ola e Jean posare ognuno per un singolare ritratto.

Ecco allora "The birth of Penus", "Maeva Lisa", "Portrait of the Scabby Queen", "Vincent Van Goat", "The Creation of Madam", "Am(eric)an Gothic", "Casual Ham-let", "A Midsummer Night's (wet) Dream" e "(S)expressionism", ovvero gli ammiccanti titoli dai palesi richiami artistici dati da Netflix alle foto postate dall'account ufficiale Instagram della serie.

L'unica a beneficiare di un trattamento di favore è stata la star indiscussa dello show Gillian Anderson, vale a dire l'amatissima dottoressa Jean, alla quale era stata riservata una sessione di scatti mostrata alcuni giorni fa. Sex Education 2, comunque, esordirà su Netflix il prossimo 17 gennaio: tre nuovi personaggi sono pronti a seguire le lezioni di educazione sessuale più famose del mondo.