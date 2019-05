I protagonisti di Swamp Thing avvolti dalla natura nei due character poster ufficiali

Dopo il primo, promettente trailer ufficiale di Swamp Thing, la terza serie originale live-action targata DC Universe torna a mostrarsi oggi con due nuove character poster ufficiali dedicati ai due protagonisti dell'intrigante progetto a tema DC, Andy Bean (Alec Holland) e Crystal Reed (Abby Arcane).

Le due immagini ci ricordano innanzitutto la data della premiere della serie, davvero molto vicina, ma poi ci mostrano anche i due personaggi avvolti dalla natura, anche se a dire il vero l'inquadratura è centrata sui loro volti e non mostra un mezzo busto. Occhi e bocche dei due sono chiusi da rami paludosi, gli stessi che poi trasformano il protagonista in Swamp Thing, l'essere della laguna.



Come sappiamo, la serie ha subito un ridimensionamento degli episodi da 13 a 10, scelta che ha fatto preoccupare non poco i fan del DC Universe, finora partito molto bene con Titans e Doom Patrol, produzioni molto amate del pubblico. La decisione si è però rivelata puramente creativa, visto che le riprese di sono ora concluse e la serie è pronta a debuttare sul servizio streaming.



Swamp Thing segue la storia di Abby Crane, impegnata nelle ricerche su di un letale viruso di palude cominciato a diffondersi in una piccola cittadina della Louisiana. La situazione peggiorerà quando la dottoressa entrerà in contatto con la mutazione del collega e scienziato Alec Holland, che venuto a contatto con il lago della palude si trasformerà in Swamp Thing.



La premire della serie è attesa su DC Universe il prossimo 31 maggio, mentre in Italia arriverà probabilmente in autunno su Netflix.