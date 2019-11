I protagonisti di The Crown raccontano la stagione 3 nella nuova featurette

In attesa della terza stagione di The Crown, che sarà in streaming dal 17 novembre, Netflix ha pubblicato una nuova featurette con immagini di scena e interviste in cui i protagonisti della serie anticipano qualcosa dei nuovi episodi. Come sappiamo la terza stagione è caratterizzata da un cast rinnovato.

La nuova, più matura regina Elisabetta II sarà il premio Oscar Olivia Colman (La Favorita): "Sono una grande fan delle stagioni 1 e 2, sono scritte ottimamente" racconta l'attrice. "Sono emozionata perché la serie continua a essere buona come speravo."

Helena Bonham Carter, che sostituisce Vanessa Kirby nel ruolo di Margaret, parla di quanto il suo personaggio "ama profondamente sua sorella [Elisabetta]"

La produttrice esecutiva Suzanne Mackie anticipa che la terza stagione sarà caratterizzata anche dallo "straordinario rapporto madre-figlio". Assumerà infatti sempre maggiore importanza il principe Carlo, interpretato da Josh O'Connor.

Secondo il creatore della serie, Peter Morgan, non ci sono stati particolari problemi a lavorare con un cast nuovo di zecca, "sembrava piuttosto di continuare il lavoro allo stesso show, alla stessa maniera". Per quanto riguarda la nuova protagonista, invece, "Non avevo dubbi che Olivia fosse la persona giusta, ma è stata straordinaria."

Nella stagione 3 di The Crown, la regina Elisabetta e la sua famiglia affrontano le sfide di un Regno Unito in costante cambiamento: dovranno adattarsi a un mondo nuovo, dai costumi più liberi grazie alla rivoluzione culturale degli anni Sessanta, ma anche molto turbolento. La Guerra Fredda infatti è una minaccia sempre incombente, e la corsa allo spazio è uno degli aspetti che saranno affrontati dalla serie.

In attesa del 17 novembre, dai un'occhiata al trailer ufficiale di The Crown 3 e leggi la nostra recensione della serie.