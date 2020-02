I protagonisti di The Walking Dead: World Beyond si mostrano nel nuovo teaser

In attesa della première The Walking Dead: World Beyond, che andrà in onda su AMC il 12 aprile, subito dopo il finale della decima stagione di The Walking Dead, ComicBook.com ha pubblicato una clip in esclusiva che offre uno sguardo sui personaggi principali del nuovo spin-off, il tutto in mezzo a un'esplosione di colori.

Il video, che potete vedere seguendo il link della fonte in calce all'articolo, si apre Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu), e Silas (Hal Cumpston) avvolti dal bianco e dal nero, colori che ricordano le atmosfere cupe degli altri prodotti del franchise, ma presto viene lasciato spazio alla musica e ad altre tonalità, il che sembra riflettere i toni diversi che caratterizzeranno lo show, che ricordiamo essere incentrato sulla generazione post-apocalisse, ossia quei ragazzi che sono nati e cresciuti conoscendo solo un mondo infestato dai walkers, eppure sono riusciti a vivere lontano dai pericoli. Data quest'impostazione diversa, secondo l'attrice Annet Mahendru, World Beyond sarà "qualcosa mai visto prima".



La prima stagione di World Beyond sarà composta da 10 episodi e alcuni fan stanno anche ipotizzando una possibile comparsa di Michonne (Danai Gurira), complici anche le dichiarazioni di Scott Gimple, il quale aveva anticipato alcune sorprese durante il ComiCon : "Vi posso solo dire: ci sono ancora diverse cose incredibili per lei in futuro e non abbiamo completamente finito con lei".