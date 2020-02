I protagonisti di Veronica Mars parlano dell'inaspettato finale della quarta stagione

Si torna a parlare del finale della quarta stagione della serie con protagonista Kristen Bell: dopo i commenti del dirigente di Hulu sulla conclusione di Veronica Mars, adesso tocca agli attori protagonisti spiegare cosa ne pensano degli eventi andati in onda nell'ultima puntata.

Come ricorderete la quarta stagione si è conclusa con la morte inaspettata di Logan Echolls, a causa di una bomba presente nell'auto di Veronica Mars. L'attore Ryan Hansen ha parlato di questa scena durante una sua intervista concessa a Collider, affermando: "Beh so che per i fan è stato molto difficile accettare questa scena, ma credo che la serie stesse andando in quella direzione, doveva crescere ed affrontare quei temi. Il mio personaggio non crescerà mai, quindi spero che continueremo così e che io potrò continuare ad interpretare il solito Dick".

Anche il creatore della serie Rob Thomas ha parlato di questa evoluzione dello show con i giornalisti di TV Line, commentando così la quarta stagione: "So di cosa ha bisogno la serie per andare avanti. Non ci sono molti show su detective fortissimi e sui loro ragazzi a casa, è stata dura collegare Logan nella storia, i protagonisti della prima stagione di Veronica Mars erano tutti legati ai misteri che doveva risolvere... C'è un motivo per il quale questi tipi di show si concludono una volta che la coppia si sposa, se non possono essere Logan e Veronica a risolvere i misteri cosa deve fare Logan nella serie?".

I fan comunque sono ansiosi di scoprire cosa accadrà adesso alla protagonista, anche se Hulu non ha ancora confermato la quinta stagione di Veronica Mars.