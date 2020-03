I protagonisti di Westworld 3 si presentano con stile in questo video red carpet

Dopo un video incentrato sui personaggi di Westworld 3 è ora di ammirare gli attori protagonisti impegnati in una sorta di enigmatica sfilata di presentazione.

In effetti Westworld ha sempre fatto del mistero il suo punto di forza, e possiamo aspettarci che questa stagione non sarà da meno, soprattutto ora che il mondo narrativo si è enormemente ampliato. Ciò offrirà nuove possibilità anche dal punto di vista visivo, e già dai trailer è evidente che ci sarà un' impianto stilistico molto più moderno, se non futuristico. Nel video in questione vediamo quindi i vari personaggi che si mostrano agli spettatori in un setting neutro, caratterizzato dai colori chiari e da dei parallelepipedi trasparenti. Una sorta di installazione che sembra provenire direttamente dal mondo della moda.

L'occasione di girare il breve spot è stato infatti il red carpet per la premiere di Los Angeles. Vediamo dunque comparire attori storici del cast di Westworld, come Evan Rachel Wood (Dolores), Thessa Thompson (Charlotte Hale), Thandie Newton (Maeve) e Luke Hemsworth (Ashley Stubbs), Simon Quaterman (Lee Sizemore) e le new entry Aaron Paul (Caleb Nichols), Lena Waithe (Ash) e Scott Mescudi (Francis). Tutti, ovviamente, in abiti elegantissimi e pieni di stile.

Un modo un po' diverso di presentare i protagonisti al pubblico, che punta a far capire che ormai, nel bene o nel male, i costumi di scena del vecchio west sono ormai passati di moda e ci aspettano, almeno nel prossimo futuro, dei toni completamente diversi. Intanto sono usciti i primi giudizi su Westworld 3 su Rotten Tomatoes.