La Prova del Cuoco, chiusura in vista: Claudio Lippi si sfoga e difende il programma

Anche se la conferma ancora non è arrivata, pare che da settembre non ci sarà più lo storico cooking show "La Prova del Cuoco" a tenere compagnia i telespettatori durante l'ora di pranzo. A confermarlo è stata Elisa Isoardi, la conduttrice del programma, durante una diretta.

Il programma verrà sostituito dalla nuova trasmissione di Antonella Clerici, che da qualche anno non era più al timone dello show culinario, sostituita dalla Isoardi, che si è ritrovata a ricostruire un nuovo team e affrontare l'iniziale calo di ascolti e far affezionare il pubblico alla sua conduzione.

Una scelta che divide il pubblico ed ha creato qualche polemica, perché ricordiamo che lo show fa parte di quei programmi che accompagnano gli italiani ormai da vent'anni. Claudio Lippi, ospite fisso del varietà, ha preso le difese della conduttrice e del programma televisivo, sfogandosi e lanciando qualche frecciatina ai vertici Rai: "Me ne fo**o, ora l’ho detto e non me ne pento", ha concluso. Lippi aveva già espresso la sua contrarietà per la chiusura del programma, e probabilmente la "quasi ufficialità" della notizia non gli è andata molto giù.

Sulla vicenda si è espresso anche Maurizio Costanzo, che invece è propenso ad un rinnovamento del palinsesto: "La prova del cuoco esiste da più di venti anni e sarebbe giusto anche cambiare e inventare un nuovo contenitore più adatto alle evoluzioni che ci sono state", ha dichiarato il conduttore.

Antonella Clerici ha svelato alcuni dettagli del suo nuovo programma, che forse sarà ambientato nella sua casa nel bosco. Non ci resta che attendere di saperne di più dalla Rai.