Prova prova sa sa: Prime Video annuncia il nuovo show comedy con Frank Matano

Dal 2 novembre arriva su Prime Video Prova Prova Sa Sa, il comedy show incentrato sull’improvvisazione e sull’intrattenimento tutto da ridere con Frank Matano alla conduzione ed un cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

In ciascuna delle quattro puntate dello show, prodotto da Endemol Shine Italy, i quattro comici si esibiranno in una serie di sketch e sfide improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c’è una guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci.

Prova Prova Sa Sa è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su "Whose Line Is It Anyway?", format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. Lo show, lo ripetiamo, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 novembre 2022.

Per altri contenuti vi segnaliamo che la nostra intervista esclusiva a Maccio Capatonda, che tornerà protagonista della sua nuova serie tv Maccioverse.

