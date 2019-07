PSG - Inter, dove guardarla gratis in TV ed in streaming

Scenderanno in campo alle 13:30 di oggi, Sabato 27 Luglio, Paris Saint Germain ed Inter nell'incontro dell'International Champions Cup estiva, che sta facendo registrare ascolti importanti, a conferma del fatto che l'interesse è alto.

Come già avvenuto in passato, il match tra la squadra di Antonio Conte ed i Campioni di Francia potrà essere visto in esclusiva su Sport Italia, che ha acquisito i diritti per l'intera competizione internazionale.

L'appuntamento è alle 13:30 sul digitale terrestre alla posizione 60 del mux DFREE (UHF 50), ma in alternativa sarà anche possibile seguire l'intero match, in alta definizione, sul sito web ufficiale della televisione che da poco ha abbandonato Sky a favore del DTT.

Per l'Inter si tratta di un match fondamentale che consentirà al nuovo tecnico salentino di verificare i progressi della propria squadra, in attesa degli acquisti chiesti per completare la rosa. I milanesi sono ancora alle prese con la questione Icardi e Nainggolan, che sono stati messi sul mercato dal tecnico e dal direttore generale Beppe Marotta, e su cui l'interesse di vari team sembra essere alto.

Ricordiamo che domani sera toccherà al Milan, che sfiderà il Benfica nel secondo appuntamento della coppa estiva. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra news dedicata.