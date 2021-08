PSG, Messi è ad un passo: spunta la possibile data di presentazione

Trovano riscontro le notizie che vogliono Messi vicino al PSG. Il fuoriclasse argentino, che qualche giorno fa ha lasciato il Barcellona dopo 21 anni, infatti, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della squadra parigina.

Nella serata di ieri è arrivata una conferma da parte di Khalifah Bin Hamad Al Thani, membro della famiglia che possiede il PSG presieduto da Nasser Al Khelafi. Tramite il proprio account ufficiale Twitter, Al Thani ha annunciato che "le trattative sono ufficialmente concluso. Più tardi l'annuncio". Il tweet ha rapidamente fatto il giro del web e raffigura Messi con la maglia del PSG.

Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli a riguardo: Messi dovrebbe firmare un contratto da 40 milioni di Euro a stagione per tre anni, con opzione per la quarta stagione. Il papà del sei volte Pallone D'Oro potrebbe arrivare già oggi nella capitale francese per finalizzare l'accordo, mentre la presentazione ufficiale potrebbe avvenire martedì 10 Agosto all'ombra della Torre Eiffel.

Qualora dovessero arrivare le conferme ufficiali (ma ormai sembra fatto visto che tutti gli esperti di mercato sono concordi ed il Manchester City si è tirato fuori dalla corsa), si tratterebbe a tutti gli effetti del colpo del secolo.

Secondo alcuni rumor, l'allenatore del PSG Mauricio Pochettino avrebbe sentito Messi al telefono giovedì sera.

Nel frattempo, ieri Salvatore Esposito ha invitato Messi al Napoli per seguire le orme di Diego Armando Maradona.