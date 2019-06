Pubblicato una concept art del costume di Flash ispirato alla serie TV degli anni '90

Il designer Andy Poon ha reso pubblica una concept art ideata per la quarta stagione, che venne però scartata. Il costume in questione vede Grant Gustin indossare un modello che nelle intenzioni dell'autore doveva richiamare quello utilizzato dall'attore John Wesley Shipp nella serie The Flash andata in onda dal 1990 al 1991.

Sono tempi di sperimentazioni estetiche per il personaggio di Flash. Dopo l'incredibile fan art del costume-armatura caricata su instagram da un utente, e dopo la concept art del costume mai utilizzato da Grant Gustin pubblicata sempre da Poon, è giunto il momento della particolare illustrazione che richiama a una somiglianza con il design che ha reso celebre il look della versione di Barry Allen interpretata da Shipp.

Osservando la concept art è possibile notare una tonalità del colore rosso molto accesa, così come quella del giallo, residui probabilmente dello stile visivo in voga durante gli anni '80 e '90 che cercava spesso di enfatizzare le forme estetiche. Grande risalto viene dato anche - come afferma lo stesso Poon - alla muscolatura del torso.

Queste sono le dichiarazioni dell'artista in merito al progetto poi mai definitivamente sviluppato:

"Ecco un'altra concept art mai utilizzata per la quarta stagione di The Flash. Il design utilizzato è quasi come un'evoluzione moderna del costume utilizzato da John Wesley Shipp negli anni '90. Si possono notare infatti sul costume i muscoli definiti del torso. Sarebbe stato davvero divertente poterlo vedere".

Cosa ne pensate di questo look per il personaggio di Flash?