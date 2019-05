Deathstroke: pubblicato il poster della serie animata

La serie animata su Deathstroke si mostra finalmente attraverso il primo poster pubblicato da CW su Twitter. I fan dell'universo seriale DC sperano nella presenza di Manu Bennet per prestare la voce al protagonista.

Dopo aver ammirato il primo trailer di Batwoman, la serie TV che avrà come protagonista l'attrice Ruby Rose, è arrivato adesso il turno di fare la conoscenza di un altro dei personaggi più iconici dell'universo di Batman, e in generale della DC.

Non è la prima volta che Deathstroke appare in una serie CW. Infatti è stato già interpretato da Bennet in Arrow, dove è comparso l'ultima volta durante la sesta stagione. L'arrivo, però, dell'ottava, che chiuderà definitivamente la serie, è suonato come un campanello d'allarme per coloro che si erano affezionati all'interpretazione dell'attore neozelandese, e che adesso sperano che la scelta in ambito di doppiaggio possa ricadere su di lui.

Ricordiamo inoltre che le varianti del personaggio non terminano qui, dato che è stato annunciato che l'attore Esai Morales sarà Deathstroke in Titans, la serie tv dedicata anch'essa ai personaggi tratti dai fumetti DC, e trasmessa sul servizio di streaming on demand DC Universe.