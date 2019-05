Pubblicato il teaser di Dark Crystal: La Resistenza, la serie prequel del cult fantasy

Netflix ha finalmente mostrato il primo teaser della serie TV Dark Crystal: La Resistenza, accompagnato anche dalla pubblicazione di un poster. Il nuovo Original arriverà all'interno della piattaforma streaming il prossimo 30 agosto.

Dopo che sono state rese pubbliche le prime immagini di Dark Crystal: La Resistenza e aver letto le dichiarazioni del regista, è adesso giunto il momento di poter ammirare ben due minuti di teaser. Fin dall'inizio è possibile notare come gli effetti speciali e le animazioni dei personaggi risultino molto fedeli a quelle utilizzate nel film originale del 1982, con naturalmente un intervento diretto anche della CGI.

L'inizio del video è caratterizzato da una voce narrante che parla al personaggio di Deet, informandola di come il mondo di Thra si trovi in pericolo, esposta a un'oscurità che sta infettando ogni cosa. Una carrellata di sequenze action ci porta poi nella parte finale del teaser dove vengono mostrati anche i malvagi skeksis.



Ricordiamo che la nuova serie Netflix, rappresenta un prequel del film Dark Crystal (The Dark Crystal) diretto nel 1982 dai registi Frank Oz e Jim Henson. Considerato un cult del genere fantasy degli anni '80, Dark Crystal utilizzò uno stile visivo molto vicino a quello de I Muppet, potendo contare inoltre sulla presenza dell'illustratore Brian Fround, futuro collaboratore di Oz in Labyrinth.

Il cast di Dark Crystal: La Resistenza può contare sulle voci di celebrità del calibro di Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Helena Bonham-Carter, Alicia Vikander, Mark Hammill, Simon Pegg e molti altri.