Il pubblico di The Walking Dead è combattuto dopo la clamorosa decisione di Carol

L'episodio 10x09 di The Walking Dead ha segnato il ritorno della serie di AMC dopo la pausa del midseason. In base a un sondaggio effettuato da Talking Dead risulta che l'opinione del pubblico è spaccata in due riguardo a una pericolosa scelta effettuata da Carol.

La seconda parte della decima stagione di The Walking Dead è iniziata all'insegna di un grande evento shock. In Squeeze - questo il titolo dell'episodio - il personaggio interpretato dall'attrice Melissa McBride è stata protagonista di una decisione che ha coinvolto il resto del gruppo e messo a serio rischio la vita di Magna e Connie.

Durante il finale della puntata, infatti, Carol trova della dinamite che decide di far esplodere per poter sterminare una buona parte dell'orda di Alpha (Samantha Morton), la temibile leader dei Sussurratori. Nonostante l'intervento all'ultimo momento di Daryl (Norman Reedus) che cerca di bloccare l'amica, la dinamite cade e provoca una tremenda esplosione che fa crollare buona parte del cunicolo sotterraneo. Nonostante la fuga del gruppo, i personaggi interpretati dalle attrici Nadia Hilker e Lauren Ridloff vengono travolte dal crollo e il loro destino, almeno per adesso, sembra segnato.

Il sondaggio effettuato da Talking Dead era indirizzato a conoscere l'opinione degli spettatori sulla scelta effettuata da Carol, domando loro 'Avreste provato a far esplodere l'orda come ha fatto Carol?'. I risultati hanno evidenziato una netta spaccatura tra i votanti: il 49% degli utenti ha votato per il Si, mentre il 51% per il No.

Voi, invece, cosa ne pensate della decisione di Carol? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.