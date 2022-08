La pubertà colpisce Stranger Things: Noah Schnapp costretto a cambiare voce

In un'intervista per Flaunt Noah Schnapp ha raccontato come sul set della serie Netflix ci siano stati alcuni problemi. Con un finale di stagione drammatico, Stranger Things ha dovuto fare i conti anche con la pubertà.

Di questo e di tanto altro ancora abbiamo già parlato nella recensione di Stranger Things 4, ma ricordiamo che all'uscita della serie, nel 2016, il cast principale di bambini aveva un'età perfetta per interpretare dei ragazzi di seconda media. Mentre il tempo nel mondo reale scorreva, però, la serie ha proseguito con maggior lentezza. Con una produzione che ha richiesto sempre più tempo, il cast è invecchiato più velocemente dei personaggi. E se Noah compirà a breve 18 anni, il suo Will nella serie ne ha solo 14.

Per questo motivo, il produttore ha chiesto al giovane attore di forzare un po' la voce, rendendola più acuta e più bambina, come ha lui stesso ammesso: "Era il momento di massimo cambiamento, la pubertà, la crescita e tutto ciò che stava cambiando per tutti noi, e i registi non lo amavano. Ricordo che uno dei produttori venne da me e mi disse: Noah, non c'è modo di parlare con un tono più alto e di abbassarti un po'? Abbiamo bisogno che tu mantenga l'innocenza che avevi nella prima stagione. È stato come dire: Non so cosa dirti. La mia voce si sta abbassando. Non sembro più giovane".

Nella quarta stagione, che ha visto Will Byers affrontare la sua omosessualità, Schnapp e i suoi giovani colleghi hanno, quindi, dovuto superare più di una sfida sul set.