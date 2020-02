Tra pubertà e poteri speciali: I Am Not Okay With This, la serie teen con Sophia Lillis

Dopo il teaser di I Am Not Okay With This, ecco arrivare il full trailer della nuova serie Netflix con protagonista Shophia Lillis, la star dei due film dedicati a IT.

La serie coming of age, che tra pochi giorni sarà disponibile all'interno del catalogo dello colosso dello streaming, è un adattamento basato su una graphic novel di Charles Forsman, autore anche di The End of the F***king World, che nel 2017 ha avuto una trasposizione televisiva, disponibile anch'essa su Netflix.

Il video inizia con il personaggio interpretato da Lillis mentre corre per strada ricoperta di sangue. Successivamente la narrazione si sposta nel passato e assistiamo alla presentazione di Sidney - questo è il nome della protagonista - che sta per andare a scuola, mentre la sua voce fuoricampo annuncia 'Sono una noiosa ragazza bianca di 17 anni'. Il trailer continua con la presentazione degli altri personaggi che fanno parte della vita di Sidney, fino a quando non assistiamo alla manifestazione di un super potere, che da quel momento in poi accompagna la vita da adolescente della ragazza, tra problemi a scuola, amicizie e amori. Il video si conclude con la data d'uscita dello show: 26 febbraio.

I Am Not Okay With This può contare all'interno del cast anche sulla presenza di Wyatt Oleff, che ha condiviso con Lillis il set di IT. I produttori di Stanger Things hanno partecipato alla realizzazione della serie, che è stata affidata alla regia di Jonathan Entwistle, già regista del già citato The End of the F***king World.