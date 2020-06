I Puffi, gli amati omini blu tornano con una nuova serie su Nickelodeon

Nickelodeon ha di recente annunciato di aver raggiunto un accordo con i detentori dei diritti dei Puffi, per poter lanciare una nuovissima serie animata basata sullo straordinario mondo dei personaggi immaginari dei fumetti ideati nel 1958 dal belga Peyo.

Dovrebbe trattarsi di una serie in CG, che sarà presentata in anteprima nel 2021. Oltre ai diritti di sviluppo, la rete controllerà anche i diritti di licenza globale dei personaggi. I primi cartoni dei Puffi risalgono al 1981, da allora la loro notorietà è cresciuta sempre più, tanto che negli ultimi anni sono stati creati addirittura due film, uno nel 2011 e uno del 2013, con protagonista, tra gli altri, Neil Patrick Harris.

In questa nuova serie rivedremo tutti i personaggi più iconici, tra cui Puffetta, Grande Puffo, Gargamella, Tontolone, Quattrocchi, Forzuto e molti altri ancora.

"I Puffi sono un marchio globale e sono stati in grado di conquistare il pubblico per decenni", ha dichiarato Pam Kaufman, Presidente, ViacomCBS Consumer Products. "Collaborando con LAFIG, siamo in grado di unire le nostre forze creative per portare ai consumatori una linea completamente nuova di prodotti di consumo in più categorie, insieme a una serie animata fresca e originale".

"I Puffi hanno intrattenuto generazioni di bambini e famiglie in tutto il mondo e siamo entusiasti di portare a Nickelodeon questi personaggi, le loro storie e temi universali di unità,cooperazione e condivisione", ha affermato Layla Lewis, Senior Vice Presidente del gruppo.

"Sono estremamente orgoglioso e felice di avere Nickelodeon e il suo fantastico team che rappresentano il nostro marchio dei Puffi sia per la realizzazione di una bellissima nuova serie TV sia come agente", ha dichiarato Véronique Culliford, fondatrice e presidente di IMPS / LAFIG. "Andiamo ormai in onda da più di 40 anni, e dopo il successo globale della prima serie TV dei Puffi, che viene trasmessa in più di 100 paesi ancora oggi! Sono convinto che non avremmo potuto trovare un partner migliore per puffare il nostro bellissimo pianeta blu".

Poco tempo fa, i Puffi erano diventati anche un Action Adventure 3D. Nonostante il tempo passi, gli straordinari omini blu, continuano ancora a riservare grandi sorprese. Intanto Nickelodon è impegnata anche nella produzione di Middlemost Post.