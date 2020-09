Per un pugno di dollari, in arrivo una serie ispirata al capolavoro di Sergio Leone

Come riporta in esclusiva Deadline, avremo presto una serie tv tratta da Per un pugno di dollari, il celebre spaghetti western diretto nel 1964 da Sergio Leone che contribuì a far decollare la carriera di Clint Eastwood. Mark Gordon Pictures sta sviluppando il progetto, dopo aver acquisito i diritti del film di Leone e di Yojimbo di Akira Kurosawa.

Su quest'ultimo film, datato 1961, era a sua volta basato Per un pugno di dollari. A quanto risulta, lo sceneggiatore di Game of Thrones Bryan Cogman è in trattative per l'adattamento della serie.

Il western di Sergio Leone, come il suo predecessore giapponese, racconta la storia di un viandante solitario, che arriva in una città devastata dalla violenza, e grazie alla sua furbizia e al doppio gioco riesce a inasprire a suo vantaggio il conflitto tra le bande rivali. La nuova serie partirà da questo materiale per una rivisitazione della storia in chiave contemporanea.

Se Yojimbo è rimasto un capitolo unico, ed è riconosciuto come uno dei capolavori di Kurosawa, Per un pugno di dollari ha dato il via alla cosiddetta "trilogia del dollaro", che comprende anche Per qualche dollaro in più (1965) e Il Buono, il Brutto, il Cattivo (1966).

