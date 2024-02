Pulse, un creator di Lost al lavoro sul Grey's Anatomy di Netflix

Arriva il primo medical drama di Netflix: lo annuncia oggi la stessa piattaforma di streaming. Lo show si intitolerà Pulse e Justina Machado sarà una delle protagoniste. L'obiettivo di Netflix è di fare concorrenza all'altra ben più nota serie medical di ABC, Grey's Anatomy (qui il primo trailer della nuova stagione di Grey's Anatomy).

Pulse sarà ambientato al Level 1 Trauma Center di Miami e sarà incentrato sull'equipe del centro, in particolare su Dani Simms, un medico del pronto soccorso che verrà promossa ad aiuto primario. Nel mentre Simms avrà a che fare con una relazione sentimentale complicata e, naturalmente, con le emergenze in arrivo nel reparto. Machado interpreterà Natalie Cruz, il capo del reparto di Chirurgia e Medicina d'Emergenza. Pulse è ideato e prodotto da Zoe Robyn, che ha precedentemente lavorato all'adattamento televisivo di The Equalizer e ha avuto un ruolo decisivo in Hawaii Five-0. Robyn sarà la co-showrun e la produttrice esecutiva insieme a Carlton Cuse, noto per progetti come Lost e Locke & Key. Kate Dennis (The Handmaid's Tale) dirigerà i primi due episodi.

Justine Machado ha una lunga carriera alle spalle, sia sul piccolo che sul grande schermo: è conosciuta per la sua interpretazione di Penelope nel reboot di Netflix di One Day at a Time, ma è comparsa anche in The Horror of Dolores Roach nel ruolo dell'omonima protagonista, Six Feet Under, Jane the Virgin, Private Pratice, ER, Scoob!, The Purge Anarchy, The Call e Final Destination 2. Qui trovate la nostra intervista a Justina Machado per L'era glaciale: le avventure di Buck, dove Machado doppia Zee.