Pulse, tutto ciò che sappiamo finora sul Grey's Anatomy di Netflix

Pulse sarà il primo medical drama a debuttare su Netflix e che riproporrà la formula di successo già vista in Grey’s Anatomy e in altri prodotti del genere. Ancora alle prime fasi di produzione, scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla prossima serie tv ambientata tra i caotici ed emozionanti corridoi di un ospedale.

Dopo aver riportato la notizia che un autore di Lost è al lavoro su Pulse, torniamo ad occuparci della nuova serie della piattaforma dalla N rossa per anticipare tutto quello che ci sia dato sapere sullo show.

Pulse seguirà le vite delle persone che lavorano nell’affollato centro traumatologico del Maguire Hospital di Miami, incentrandosi principalmente sulla specializzanda Danny Sims, interpretata da Willa Fitzgerald. Danny è una specializzanda del terzo anno che si ritrova improvvisamente promossa a capo del suo gruppo.

A proposito del cast e al di là della presenza della Fitzegerald, sappiamo che Colin Woodell sarà l’interprete di Xander Phillips, il primario dell’ospedale e membro di una famiglia di medici della città e che Justina Machado vestirà i panni di Natalie Cruz dottoressa che supervisione tanto l’amministrazione quanto il reparto operativo.

A guidare il progetto come showrunner ci sarà Zoe Robyn, già autrice di diversi prodotti televisivi, mentre i primi due episodi saranno diretti da Kate Dennis che in molti ricorderanno per il lavoro fatto in New Amsterdam o in The Handmaid’s Tale.

Non è stata fornita una data d’uscita per la serie, ancora in fase di scrittura e, in attesa di scoprire qualcosa di più concreto e di poter vedere i primi contenuti promozionali di Pulse, vi lasciamo al trailer di The Veil, la nuova serie a tema spionaggio di Netflix.

