Punisher, Jon Bernthal tornerà nel MCU nella serie Armor Wars? La teoria vi farà impazzire

Ora che Kevin Feige ha confermato il ritorno di Charlie Cox e i rumor parlano dell'arrivo di Kingpin nella puntata 4 di Hawkeye, i fan sognano anche il debutto di Punisher di Jon Bernthal.

A tal proposito, secondo una nuova teoria comparsa sul web in queste ore la serie tv perfetta per introdurre il Punitore sarebbe Armor Wars, progetto MCU annunciato ufficialmente e attualmente in produzione per Disney+ con protagonista il War Machine di Don Cheadle: la teoria vorrebbe il Punitore in possesso di una delle armature di Iron Man, ed è basata sul fumetto Punisher #218 del 2017 dello scrittore Matthew Rosenberg e dell'artista Guiu Vilanova.

Questo albo infatti introdusse l'idea di un Punitore dotato dell'armatura di War Machine e reclutato da Nick Fury per una missione segreta: l'idea, secondo la teoria, sarebbe perfetta per un adattamento stile MCU in vista di Armor Wars, serie tv che, come confermato dallo stesso Kevin Feige, vedrà "la tecnologia di Tony Stark cadere nelle mani sbagliate". Decisamente quelle di Frank Castle sarebbero mani sbagliatissime: riuscite ad immaginarvi i danni che potrebbe fare un Punitore potenziato dall'armatura di Iron Man? Una suggestione di certo interessante, che al momento però rimane nel campo delle 'teorie'.

Ricordiamo che Armor Wars non ha ancora una data d'uscita, ma arriverà in esclusiva su Disney+ e farà parte della Fase 4 del MCU.