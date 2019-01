Punisher non è la vittima ma il carnefice nel nuovo trailer della seconda stagione

Come rumoreggiato in questi giorni, la seconda stagione di The Punisher è stata annunciata ufficialmente per il 18 gennaio, giorno in cui sarà disponibile nella nuova piattaforma digitale Netflix.

Chiaramente i fan hanno paura che questa stagione sia l'ultima - viste le recenti cancellazioni di Daredevil, Luke Cage ed Iron Fist - ma, al momento, non è stato svelato il destino del Punitore. Netflix ha annunciato l'arrivo imminente della seconda stagione con un nuovo teaser trailer - che vi mostriamo qui nella notizia - in cui diamo anche un'occhiata al look di Billy Russo (Ben Barnes). In questa stagione, Russo si sdoppia nel letale Mosaico (anche se, è stato confermato, non verrà mai chiamato in questo modo); il suo look, meno estremo rispetto a quello della controparte cartacea, ha diviso in due gli appassionati. Da notare, inoltre, che per una parte dello show Russo indosserà una maschera 'deforme'.

Oltre al trailer, vi mostriamo anche alcune foto ufficiali che potete visionare nella galleria di immagini qui sotto.

Infine vi riportiamo la sinossi diffusa dalla Marvel: "L'ex marine diventato vigilante Frank Castle (Jon Bernthal) ha vissuto una vita tranquilla fino a quando improvvisamente non viene coinvolto nel tentato omicidio di una giovane ragazza (Giorgia Whigham). Mentre è attirato dal mistero che la circonda e da coloro che sono alla ricerca delle informazioni che custodisce, Castle attira su di sé un nuovo bersaglio quando nuovi e vecchi nemici lo costringono a confrontarsi con sé stesso e accettare il suo destino, abbracciando totalmente una vita come "The Punisher . Steve Lightfoot (Hannibal) sarà di nuovo lo showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo dello show. Nel cast ci sono anche Ben Barnes (Billy Russo), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Jason R. Moore (Curtis), Josh Stewart (John Pilgrim) e Floriana Lima (Dr. Krista Dumont).".