La puntata d'addio ad Alex Karev ha fatto bene agli ascolti di Grey's Anatomy

Questa settimana è stato concluso l'arco narrativo di Alex Karev in Grey's Anatomy, lasciato in sospeso dopo l'abbandono di Justin Chambers , arrivato in modo repentino e che ha portato la showrunner Krista Vernoff a dover correggere la rotta per dare chiarezza al pubblico.

Anche se diversi fan hanno espresso il proprio disappunto per come si è conclusa la storia di Alex Karev, è innegabile che un evento simile abbia catalizzato l'attenzione e ciò si riflette in un aumento del 18% degli spettatori rispetto a quelli della settimana precedente.

Nello specifico, la serata ha visto l'ABC aggiudicarsi il primo posto nei ratings per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 e il secondo posto in termini di spettatori totali, con una media di 5,4 milioni. Lo spin-off Station 19 ha fatto registrare 1.0 di rating e 6.1 milioni di spettatori, mentre Grey's Anatomy 1.3 di rating e 6.3 milioni di spettatori, con una crescita di 300mila spettatori. La serie vincitrice della serata, però, è stata Young Sheldon, capace di radunare 8.5 milioni di persone davanti al piccolo schermo. Per lo spin-off di The Big Bang Theory si tratta di numeri inferiori alle prime due stagioni, ma abbastanza in linea con quelli attuali.



Nel frattempo, anche gli attori di Grey's Anatomy hanno reagito all'addio del loro collega. Ellen Pompeo è entusiasta del modo in cui è stato fatto uscire di scena Alex Carev e Chris Carmack ha parlato delle emozioni provate sia alla notizia dell'abbandono di Chambers che alla visione dell'episodio.